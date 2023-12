Jubelsturm bei Encavis-Anlegern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Encavis liegt mit einem Wert von 38,78 unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche der "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler". Dieser Abstand beträgt aktuell 82 Prozent bei einem durchschnittlichen KGV der Branche von 209. Aufgrund dieses verhältnismäßig niedrigen KGVs kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden und erhält daher auf der Basis fundamentaler Kriterien ein "Gut".

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt Encavis mit 0 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 5,57 Prozent. Dies ergibt eine Differenz von -5,57 Prozent zur Branche. Aufgrund dieses Ergebnisses erhält die Aktie eine "Schlecht"-Einschätzung für ihre Dividendenpolitik.

Das Anleger-Sentiment für Encavis war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An acht Tagen dominierten positive Themen die Diskussionen, während an einem Tag negative Kommunikation vorherrschte. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen vor allem positive Themen, was zu einer heutigen "Gut"-Einschätzung führt. Automatische Analysen der Kommunikation zeigen, dass in letzter Zeit vor allem positive Signale im Vordergrund standen. Dadurch erhält Encavis insgesamt eine "Gut"-Bewertung auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers.

Die technische Analyse zeigt, dass die Encavis-Aktie aktuell mit einem Relative Strength-Index (RSI) von 15,72 als überverkauft gilt, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Auf einer 25-Tage-Basis ergibt sich jedoch ein RSI-Wert von 31, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Neutral". Insgesamt ergibt sich für die RSI eine "Gut"-Einstufung.

