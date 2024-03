Jubelsturm bei Emerson Electric-Anlegern!

Der Relative Strength-Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI von Emerson Electric liegt bei 27,94, was als "Gut" eingestuft wird. Für den RSI25, der den Zeitraum von 25 Tagen betrachtet, beläuft sich die Ausprägung auf 31,94, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich daraus ein Rating von "Gut".

Die Stimmung in den sozialen Medien gegenüber Emerson Electric ist überwiegend positiv. In den letzten Tagen gab es 11 positive und drei negative Tage. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Daraus ergibt sich eine "Gut"-Einschätzung basierend auf der Stimmungsanalyse. Die Optimierungsprogramme haben ebenfalls überwiegend Kaufsignale berechnet, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt.

Im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt wird Emerson Electric als unterbewertet betrachtet, basierend auf einem Kurs-Gewinn-Verhältnis von 17,26 im Vergleich zu 40,23 in der Branche. Auf fundamentaler Basis ergibt sich daher eine "Gut"-Empfehlung.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Emerson Electric-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen bei 94,38 USD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 110,41 USD liegt, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Auch auf Basis der letzten 50 Handelstage wird die Aktie mit einem "Gut"-Rating versehen.

Insgesamt erhält Emerson Electric von der Redaktion eine positive Einschätzung basierend auf dem RSI, der Anlegerstimmung, der fundamentalen Analyse und der technischen Analyse.