Jubelsturm bei Edgewise Therapeutics-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Edgewise Therapeutics liegt bei 33,22, was auf eine "Neutral" Situation hindeutet. Dies bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, zeigt einen Wert von 55, was ebenfalls als "Neutral" eingestuft wird. Insgesamt wird die Kategorie daher als "Neutral" bewertet.

Analysten bewerten die Aktie der Edgewise Therapeutics langfristig als "Gut". Von 18 Analysten wurden 2 Bewertungen als "Gut", 0 als "Neutral" und 0 als "Schlecht" eingestuft. Kurzfristig wird die Aktie ebenfalls als "Gut" angesehen, mit einem erwarteten Kursziel von 48 USD, was einer "Gut"-Einstufung entspricht.

In Bezug auf die Diskussionstätigkeit im Internet weist Edgewise Therapeutics eine unterdurchschnittliche Aktivität auf, was zu einer insgesamt "Schlecht"-Bewertung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt ebenfalls eine negative Veränderung.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war überwiegend positiv, mit sieben Tagen, an denen das Stimmungsbarometer auf grün zeigte. Die Anleger äußerten sich größtenteils neutral an insgesamt fünf Tagen und in den vergangenen ein, zwei Tagen verstärkt positiv. Insgesamt wird die Aktie daher mit einem "Gut" bewertet.