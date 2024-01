Jubelsturm bei Edenred-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Edenred":

Die Stimmung der Anleger bei Edenred in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt sehr positiv. Dies wird durch die Äußerungen und Meinungen der letzten beiden Wochen deutlich, die wir analysiert haben, um einen weiteren Bewertungsfaktor für die Aktie zu erhalten. Es zeigte sich, dass in den letzten ein bis zwei Tagen weder positive noch negative Themen im Mittelpunkt der Diskussionen standen, was dazu führt, dass die Einschätzung insgesamt als "Gut" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Gut"-Bewertung hinsichtlich der Anleger-Stimmung.

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt aktuell bei Edenred 1. Dies bedeutet eine positive Differenz von +1,52 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies". Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Edenred von unseren Analysten eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird in der technischen Analyse verwendet, um festzustellen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Bei Edenred liegt der RSI7 aktuell bei 42,74 Punkten, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier weder überkauft noch -verkauft ist. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen eine überverkaufte Situation, was zu einem "Gut"-Rating führt. Zusammen ergibt sich somit für das Edenred-Wertpapier ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

In Bezug auf den Aktienkurs im Branchenvergleich hat die Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 2,15 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Informationstechnologie") liegt Edenred damit 2,15 Prozent über dem Durchschnitt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Kommerzielle Dienstleistungen & Supplies" beträgt 0 Prozent, wodurch Edenred aktuell 2,15 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Konstellation wird die Aktie insgesamt auf dieser Stufe mit einem "Neutral" bewertet.