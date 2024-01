Jubelsturm bei Ebara Jitsugyo-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen oder 25 Tagen (RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert von 0 bis 100. Der Ebara Jitsugyo-RSI liegt bei 30,45, was zu einer neutralen Bewertung führt. Der RSI25 beträgt 49,09, was ebenfalls zu einer neutralen Einstufung für 25 Tage führt. Dies führt insgesamt zu einem neutralen Rating.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen neutral, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen wurden weder positive noch negative Themen in Bezug auf das Unternehmen Ebara Jitsugyo diskutiert. Daher wird die Aktie auch hier als neutral bewertet.

Die längerfristige Betrachtung der Kommunikation im Internet liefert ebenfalls wichtige Informationen zur Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für Ebara Jitsugyo ist durchschnittlich, und die Rate der Stimmungsänderung blieb gering, was zu einer erneuten neutralen Bewertung führt.

In der technischen Analyse ergibt sich bei der Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +2,78 Prozent. Dies führt zu einer neutralen Bewertung aus charttechnischer Sicht. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage liegt der letzte Schlusskurs über dem gleitenden Durchschnitt, was zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält das Unternehmen damit für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.