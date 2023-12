Jubelsturm bei Duluth-Anlegern!

Die Duluth-Aktie wird derzeit von Analysten als "Neutral" bewertet. Dieses Rating basiert auf 0 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gab keine Analystenupdates zu Duluth im letzten Monat. Insgesamt erhält Duluth also eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

Nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) gilt die Aktie von Duluth als überbewertet, da das KGV mit 375,78 insgesamt 913 Prozent höher liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Internet & Katalog Einzelhandel", der 37,09 beträgt. Aus fundamentalen Gründen erhält die Aktie daher die Einstufung "Schlecht".

In der technischen Analyse wird der aktuelle Kurs der Duluth von 5,73 USD mit -4,34 Prozent Entfernung vom GD200 (5,99 USD) als "Neutral"-Signal bewertet. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, liegt bei 5,15 USD, was ein "Gut"-Signal darstellt, da der Abstand +11,26 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Duluth-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich erzielte Duluth in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -17,99 Prozent, was eine Underperformance von -12,21 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der "Internet & Katalog Einzelhandel"-Branche bedeutet. Im Vergleich zum "Zyklische Konsumgüter"-Sektor lag Duluth 17,49 Prozent unter dem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.