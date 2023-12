Jubelsturm bei Downer Edi-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Downer Edi":

Die technische Analyse der Downer Edi-Aktie zeigt, dass der Schlusskurs am letzten Handelstag bei 4,44 AUD lag, was einem Unterschied von +13,55 Prozent im Vergleich zum Durchschnitt der letzten 200 Handelstage von 3,91 AUD entspricht. Dies führt zu einer positiven Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch im Vergleich zum 50-Tages-Durchschnitt (4,01 AUD) liegt der letzte Schlusskurs mit einer Abweichung von +10,72 Prozent darüber, was zu einer weiteren positiven Bewertung führt. Insgesamt erhält die Downer Edi-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 liegt aktuell bei 12,5 Punkten, was auf eine Überverkauft-Situation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung für den 7-Tage-RSI führt. Der RSI25 liegt bei 31,72, was darauf hindeutet, dass Downer Edi weder überkauft noch überverkauft ist, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit ein "Gut"-Rating in diesem Abschnitt.

Die Analyse des Sentiments und Buzz zeigt, dass die Diskussionsintensität rund um die Aktie von Downer Edi in den vergangenen Monaten nur wenig Aktivität aufgewiesen hat, was zu einer "Schlecht"-Einschätzung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung weist kaum Änderungen auf, was zu einer weiteren "Neutral"-Einstufung führt. Zusammen ergibt sich somit insgesamt ein "Schlecht"-Wert in diesem Abschnitt.

Das Anleger-Sentiment zeigt jedoch, dass vor allem positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Trotzdem haben sich die Diskussionen weder stark mit positiven noch negativen Themen rund um Downer Edi beschäftigt, was zu einer weiteren positiven Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich damit bei der Analyse der Anleger-Stimmung eine Bewertung von "Gut".