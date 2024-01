Jubelsturm bei Dolby Laboratories-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Engie":

Die Stimmung der Anleger bezüglich Dolby Laboratories ist in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien, und das Stimmungsbarometer zeigt an 12 Tagen grün an, was auf positive Diskussionen hinweist. Negative Diskussionen konnten in diesem Zeitraum nicht verzeichnet werden. Nur an zwei Tagen waren die Anleger neutral eingestellt. Auch in den vergangenen ein bis zwei Tagen dominieren positive Themen die Diskussionen, was zu einer "Gut"-Einschätzung für die Aktie führt.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der kurzfristige RSI der letzten 7 Tage für Dolby Laboratories liegt bei 65,55 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Ebenso zeigt der 25-Tage-RSI einen neutralen Wert von 57 Punkten. Somit erhält die Aktie eine "Neutral"-Bewertung in Bezug auf den RSI.

Die Analysten haben Dolby Laboratories in den letzten zwölf Monaten insgesamt mit 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht"-Einstufungen bewertet, was zu einer langfristigen "Gut"-Einstufung führt. Obwohl keine aktuellen Analystenupdates vorliegen, liegt das Kursziel für die Aktie im Durchschnitt bei 90 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 6,45 Prozent und somit eine "Gut"-Einstufung ergibt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 84,55 USD 1,16 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt, was zu einer kurzfristigen "Neutral"-Einschätzung führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie ebenfalls als "Neutral" eingestuft.

Insgesamt erhält Dolby Laboratories aufgrund des Anleger-Sentiments, des RSI, der Analysteneinschätzungen und der technischen Analyse eine "Gut"-Bewertung.