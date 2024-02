Jubelsturm bei Diffusion Pharmaceuticals-Anlegern!

Die Aktie der Cervomed wurde in den letzten zwölf Monaten von Analysten aus Research-Abteilungen bewertet. Dabei erhielt sie insgesamt eine Bewertung von 1 "Gut", 0 "Neutral" und 0 "Schlecht". Dies führt zu einer langfristigen Einschätzung von "Gut". In den letzten Studien des vergangenen Monats wurde die Aktie ebenfalls als "Gut" bewertet. Das Kursziel für die Aktie liegt im Durchschnitt bei 50 USD, was eine erwartete Kursentwicklung von 209,02 Prozent bedeutet. Insgesamt ergibt sich aus der Bewertung der Analysten die Einschätzung "Gut".

Ein weiterer Indikator, der zur Beurteilung der Aktie herangezogen wird, ist der Relative Strength Index (RSI). Der 7-Tage-RSI liegt derzeit bei 1,64 Punkten, was bedeutet, dass die Cervomed-Aktie als überverkauft eingestuft wird. Auch der RSI auf 25-Tage-Basis zeigt einen überverkauften Wert von 20,46. Somit erhält die Aktie für diesen Punkt eine "Gut"-Bewertung.

In Bezug auf die Dividendenrendite beträgt diese aktuell 0 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert für diese Aktie liegt. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cervomed eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

Die technische Analyse zeigt, dass der durchschnittliche Schlusskurs der Cervomed-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 7,03 USD lag. Der letzte Schlusskurs von 16,18 USD weicht somit um +130,16 Prozent ab, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auch der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage zeigt einen positiven Wert von 78 Prozent, wodurch die Cervomed-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt ergibt sich daher eine positive Einschätzung der Aktie der Cervomed basierend auf den Bewertungen der Analysten und den technischen Indikatoren.