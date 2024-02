Jubelsturm bei Deutsche Post-Anlegern!

Die Deutsche Post hat eine Dividendenrendite von 4,15 Prozent, was über dem Durchschnitt von 2,74 Prozent für diese Aktie liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung von unseren Analysten. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Deutschen Post liegt derzeit bei 12, was bedeutet, dass die Börse 12,6 Euro für jeden Euro Gewinn zahlt. Dies ist 44 Prozent weniger als der Branchendurchschnitt von 22, was darauf hindeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher eine "Gut"-Einstufung basierend auf dem KGV erhält.

Der Relative Strength Index (RSI) der Deutschen Post liegt bei 36 für die letzten 7 Tage und bei 61,56 für die letzten 25 Handelstage. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI, da das Wertpapier weder überkauft noch überverkauft ist.

Insgesamt zeigt die Anleger-Stimmung in den Diskussionsforen und sozialen Medien eine besonders positive Haltung gegenüber der Deutschen Post. Aus den ausgewerteten Meinungen der vergangenen Wochen ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung, unterstützt durch 7 positive und 3 negative Handelssignale aus den sozialen Medien.

Insgesamt erhält die Deutsche Post somit positive Bewertungen in Bezug auf Dividendenrendite, KGV und Anleger-Stimmung, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung der Aktie führt.

