Jubelsturm bei DWS-Anlegern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ist eine wichtige Kennzahl, um die Ertragskraft und -entwicklung eines Unternehmens im Vergleich zu anderen zu beurteilen. Bei Dws & liegt das aktuelle KGV bei 13, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche "Kapitalmärkte" von durchschnittlich 57 als unterbewertet angesehen wird. Dies führt zu einer "Gut"-Einschätzung in dieser Kategorie.

In Bezug auf die Dividende beträgt das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs bei Dws & aktuell 6. Dies ergibt eine positive Differenz von +1,16 Prozent im Vergleich zum Branchendurchschnitt. Daher erhält Dws & in dieser Kategorie eine "Gut"-Bewertung.

Aus technischer Sicht liegt der aktuelle Kurs der Dws & bei 36,8 EUR, was +4,01 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage, dem GD50, entfernt ist. Die kurzfristige Einschätzung ist daher "Neutral". Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Aktie aufgrund einer Distanz von +16,46 Prozent zum GD200 als "Gut" eingestuft.

Im Vergleich zum Branchendurchschnitt konnte die Dws & in den letzten 12 Monaten eine Performance von 22,71 Prozent erzielen, während ähnliche Aktien im Durchschnitt nur um 3,72 Prozent gestiegen sind. Dies bedeutet eine Outperformance von +18,99 Prozent im Vergleich zur Branche. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor konnte die Dws & mit einer Rendite von 17,66 Prozent über dem Durchschnittswert punkten. Aufgrund dieser Überperformance erhält Dws & ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.