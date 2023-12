Jubelsturm bei DR Horton-Anlegern!

Die Stimmung und die Diskussionen über die Dr Horton-Aktie haben sich in den letzten Wochen stark verändert. Die Stimmung der Anleger hat sich eingetrübt, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. In Bezug auf die Diskussionsintensität zeigt sich jedoch ein neutrales Rating, da die Anleger genauso viel wie üblich über das Unternehmen diskutiert haben.

In technischer Hinsicht hat die Aktie gute Bewertungen erhalten. Sowohl der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage als auch der des letzten 50 Handelstagen weisen auf eine positive Entwicklung hin. Die Aktie erhält damit insgesamt ein "Gut"-Rating für die einfache Charttechnik.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv. Dies spiegelt sich in den Kommentaren und Wortmeldungen der letzten zwei Wochen wider. Trotzdem wurden auch einige schlechte Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Gut"-Einstufung der Anleger-Stimmung führt.

In fundamentaler Hinsicht wird die Dr Horton-Aktie als unterbewertet angesehen, da das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) mit 9,87 insgesamt 84 Prozent niedriger als der Branchendurchschnitt im Segment "Haushalts-Gebrauchsgüter" ist. Dies führt zu einer "Gut"-Einstufung aus Sicht der fundamentalen Analyse.