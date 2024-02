Jubelsturm bei DCC-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "DCC":

Die Diskussionen über Dcc in den sozialen Medien deuten darauf hin, dass die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel derzeit überwiegend positiv sind. Auch in den vergangenen Wochen wurden hauptsächlich positive Themen rund um den Wert angesprochen. Unsere Redaktion kommt daher zu dem Schluss, dass das Unternehmen als "Gut" einzustufen ist und die Aktie bezüglich der Anlegerstimmung angemessen bewertet wird.

In Bezug auf die Dividende schüttet Dcc im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Industriekonglomerate eine Dividendenrendite von 3,34 % aus, was 0,94 Prozentpunkte weniger als der übliche Durchschnitt von 4,27 % ist. Daher wird der Ertrag als "Neutral" eingestuft.

Von den insgesamt 2 Analystenbewertungen der Dcc-Aktie aus den letzten zwölf Monaten sind alle 2 Einstufungen "Gut". Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber anhand der abgegebenen Kursziele könnte die Aktie um 1,96 Prozent steigen. Die sich daraus ergebende Empfehlung ist "Neutral". Zusammenfassend erhält Dcc von den Analysten ein "Gut"-Rating.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Dcc-Aktie im Vergleich zum gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +18,61 Prozent aufweist, was zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Betrachtet man den gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage, so ergibt sich eine Abweichung von +1,77 Prozent, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält das Unternehmen für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.