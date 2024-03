Jubelsturm bei Credit Agricole-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Credit Agricole":

Die Credit Agricole-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 11,82 EUR verzeichnet. Der aktuelle Schlusskurs liegt jedoch bei 12,774 EUR, was einer Abweichung von +8,07 Prozent entspricht und aus charttechnischer Sicht als "Gut" bewertet wird. Im Vergleich dazu liegt der Durchschnitt der letzten 50 Handelstage bei 12,86 EUR, wobei der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-0,67 Prozent) liegt und somit ein "Neutral"-Rating erhält.

Die Dividendenpolitik von Credit Agricole weist eine höhere Ausschüttung im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken auf, und zwar um 6,05 Prozentpunkte (6,05 % gegenüber 0 %), was zu einer "Gut"-Bewertung führt.

Das Anleger-Sentiment, das auf Diskussionen und Interaktionen in sozialen Medien basiert, zeigt in den letzten zwei Wochen eine besonders positive Stimmung bezüglich Credit Agricole. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an einem Tag negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen überwiegen vor allem positive Themen, was zu einer "Gut"-Einschätzung führt.

Im Branchenvergleich hat die Credit Agricole-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 57,57 Prozent erzielt, was 57,57 Prozent über dem Durchschnitt im Finanzsektor liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Handelsbanken-Branche beträgt 0 Prozent, wobei Credit Agricole aktuell 57,57 Prozent darüber liegt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.