Jubelsturm bei Commerzbank-Anlegern!

Eine Analyse der Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen größtenteils negativ gegenüber der Commerzbank eingestellt waren. Es gab insgesamt nur einen positiven Tag und neun negative Tage. An vier Tagen gab es keine eindeutige Richtung. Die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren jedoch neutral. Unsere Stimmungsanalyse ergab daher eine "Schlecht"-Einschätzung für die Commerzbank. Trotzdem wurden in derselben Zeit mehrere bestätigte Handelssignale von Optimierungsprogrammen berechnet, wobei die Mehrheit in die "Gut"-Richtung zeigte. Die Häufung der Kaufsignale führte zu einer "Gut" Bewertung für dieses Kriterium. Insgesamt erhält die Commerzbank von der Redaktion ein "Neutral"-Rating für die Anlegerstimmung.

Fundamental betrachtet ist die Commerzbank im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Handelsbanken) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 6,72 gehandelt, was einem Abstand von 55 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 14,95 entspricht. Auf dieser Grundlage ergibt sich eine "Gut"-Empfehlung.

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Commerzbank ein Neutral-Titel ist. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet ihnen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Commerzbank-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 4,76, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 24,85, der für diesen Zeitraum eine "Gut"-Einstufung bedingt. Daraus resultiert das Gesamtranking "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Commerzbank von 12,47 EUR mit +17,53 Prozent Entfernung vom GD200 (10,61 EUR) ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, weist einen Kurs von 10,99 EUR auf, was einem Abstand von +13,47 Prozent entspricht. Insgesamt wird der Kurs der Commerzbank-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.