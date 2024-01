Jubelsturm bei Commerzbank-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

Die Aktie der Commerzbank hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 30,88 Prozent erzielt, was 17,46 Prozent über dem Durchschnitt von 13,42 Prozent für den Finanzsektor liegt. Im Branchenvergleich mit Handelsbanken beträgt die mittlere jährliche Rendite 9,26 Prozent, wobei die Commerzbank aktuell 21,61 Prozent über diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Kommunikation im Internet spielt ebenfalls eine wichtige Rolle bei der Einschätzung einer Aktie. Die Diskussionsintensität für die Commerzbank ist durchschnittlich, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Die Rate der Stimmungsänderung zeigt kaum Änderungen, was zu einer weiteren "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher eine "Schlecht"-Einstufung.

In der technischen Analyse liegt der Kurs der Commerzbank derzeit um +8,46 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, was zu einer kurzfristigen Einschätzung "Gut" führt. Auf Basis der vergangenen 200 Tage beträgt die Distanz zum gleitenden Durchschnitt +14,15 Prozent, was ebenfalls zu einer Einstufung "Gut" führt.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Commerzbank liegt bei 7,83, was zu einer Bewertung als "Gut" führt. Der RSI25 beläuft sich auf 41,22, was zu einer Einstufung als "Neutral" für 25 Tage führt. Insgesamt führt dieses Gesamtbild zu einem Rating "Gut".

