Jubelsturm bei Clear Channel Outdoor-Anlegern!

Clear Channel Outdoor hat in den letzten Monaten eine erhöhte Aktivität im Netz verzeichnet, was auf eine starke Diskussionsintensität hinweist. Die Rate der Stimmungsänderung zeigte eine positive Veränderung, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für Clear Channel Outdoor in diesem Punkt die Bewertung "Gut".

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Clear Channel Outdoor derzeit positiv ist. Der GD200 des Wertes verläuft bei 1,45 USD, während der Kurs der Aktie bei 1,79 USD liegt, was einer Abweichung von +23,45 Prozent entspricht. Dies führt zu einer Einstufung als "Gut". Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 1,71 USD, was einer Abweichung von +4,68 Prozent entspricht. Insgesamt ergibt sich daraus das Rating "Gut".

Das Anleger-Sentiment zeigt, dass die Meinungen in den sozialen Medien zuletzt neutral waren, mit einer Tendenz zu negativen Themen rund um Clear Channel Outdoor. Dies führt zu einer Gesamtbewertung als "Neutral" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 1 Analystenbewertungen für die Clear Channel Outdoor-Aktie abgegeben, davon waren 1 Bewertung "Gut". Das durchschnittliche Kursziel liegt bei 2,5 USD, was einem Aufwärtspotential von 39,66 Prozent entspricht. Daraus leitet sich eine "Gut"-Empfehlung ab. Somit erhält Clear Channel Outdoor ein "Gut"-Rating für diesen Punkt der Analyse.