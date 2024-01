Jubelsturm bei Cisco-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Cisco Systems":

In den letzten Tagen war die Stimmungslage in den sozialen Netzwerken überwiegend positiv für das Unternehmen Cisco. Die Diskussion war an acht Tagen von positiven Themen geprägt, während an fünf Tagen die negative Kommunikation überwog. Auch in den letzten ein, zwei Tagen wurden verstärkt positive Themen in Bezug auf das Unternehmen diskutiert. Aufgrund dieser positiven Stimmung wird die Aktie von der Redaktion mit "Gut" bewertet.

Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen haben ergeben, dass es in den letzten zwei Wochen einen Überhang von Kaufsignalen gab. Es wurden 3 "Gut"-Signale und 1 "Schlecht"-Signal auf der Basis der Kommunikation festgestellt, was zu einer insgesamt positiven Bewertung dieses Kriteriums führt. Zusammenfassend ergibt sich für das Anleger-Sentiment eine "Gut"-Einschätzung.

Von den Analysten liegen aus den letzten zwölf Monaten 5 positive, 9 neutrale und 1 negative Einschätzung vor, was im Schnitt einem "Neutral"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 58,62 USD, was im Vergleich zum letzten Schlusskurs von 50,51 USD einem potenziellen Anstieg um 16,05 Prozent entspricht. Aus Analystensicht erhält die Cisco-Aktie somit insgesamt eine "Gut"-Empfehlung.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung in Bezug auf Cisco lassen darauf schließen, dass die Aktie nur wenig Aktivität aufgewiesen hat. Dies deutet auf eine unterdurchschnittliche Diskussionsintensität hin und erfordert eine "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung hat in letzter Zeit kaum Änderungen erfahren, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt. In der Gesamtbewertung ergibt sich damit für Cisco in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht".

Die aktuelle Dividendenrendite für Cisco beträgt bezogen auf das Kursniveau 2,93 Prozent und liegt nur leicht unter dem Mittelwert (2,98) für diese Aktie. Aufgrund dieser Dividendenpolitik erhält Cisco eine "Neutral"-Bewertung von den Analysten.

