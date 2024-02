Jubelsturm bei Cia Energetica de Minas Gerais-Anlegern!

Der Aktienkurs von Cia Energetica De Minas Gerais hat in den letzten 12 Monaten eine überdurchschnittliche Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Rendite von Unternehmen aus dem Sektor der Versorgungsunternehmen liegt die Rendite von Cia Energetica De Minas Gerais bei 17,85 Prozent, was mehr als 20 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch innerhalb der "Stromversorger"-Branche hat das Unternehmen mit einer Rendite von 20,32 Prozent die durchschnittliche Rendite von -2,47 Prozent deutlich übertroffen. Aufgrund dieser sehr guten Entwicklung wird die Aktie in dieser Kategorie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

In Bezug auf die fundamentale Bewertung liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 6,27 Euro, was 95 Prozent niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 130 Euro. Aufgrund dieser Unterbewertung wird die Aktie auf Basis des KGV ebenfalls als "Gut" eingestuft.

Die Dividendenrendite von Cia Energetica De Minas Gerais beträgt 0,52 Prozent und liegt damit unter dem Durchschnitt von 4,13 Prozent. Unsere Analysten bewerten diese Dividendenpolitik daher als "Schlecht".

In Bezug auf die Anlegerstimmung zeigt eine Analyse der Diskussionen in den sozialen Medien, dass die Marktteilnehmer überwiegend positiv gegenüber Cia Energetica De Minas Gerais eingestellt sind. In den letzten Tagen gab es sieben positive und ein negatives Stimmungsbild, während an sechs Tagen keine klare Richtung erkennbar war. Die aktuellsten Nachrichten über das Unternehmen waren ebenfalls hauptsächlich positiv. Basierend auf dieser Stimmungsanalyse erhält das Unternehmen daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Insgesamt wird Cia Energetica De Minas Gerais von der Redaktion in Bezug auf die Anlegerstimmung mit einem "Gut"-Rating bewertet.