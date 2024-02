Jubelsturm bei Chipmos-Anlegern!

Der Vergleich des Aktienkurses zeigt, dass Chipmos im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Informationstechnologie" eine Rendite von 25,4 Prozent erzielt, was mehr als 551 Prozent unter dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" verzeichnet eine mittlere Rendite von 3874,26 Prozent in den letzten 12 Monaten, wobei Chipmos mit 3848,86 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Bei der technischen Analyse zeigt sich, dass der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Chipmos-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen aktuell bei 24,94 USD liegt. Der letzte Schlusskurs von 28 USD liegt damit deutlich darüber, was einer Differenz von +12,27 Prozent entspricht. Auf Basis dieser Analyse wird die Aktie als "Gut" bewertet. Bei Betrachtung des gleitenden Durchschnitts auf Basis der letzten 50 Handelstage ergibt sich für Chipmos ein letzter Schlusskurs von 27,28 USD, was nahe dem gleitenden Durchschnitt (+2,64 Prozent) liegt. Somit erhält die Aktie in diesem Fall ein "Neutral"-Rating. Insgesamt wird die Chipmos-Aktie bei der einfachen Charttechnik mit einem "Gut"-Rating versehen.

In fundamentalen Gesichtspunkten beträgt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Chipmos aktuell 20. Im Vergleich dazu haben vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Halbleiter- und Halbleiterausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 75. Dies deutet darauf hin, dass Chipmos aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist und erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.

Hinsichtlich des Sentiments und des Buzz um die Aktie wurden das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet analysiert. Dabei zeigte sich, dass die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufwies, was zu einer "Neutral"-Bewertung führte. Die Rate der Stimmungsänderung für Chipmos zeigte jedoch eine positive Veränderung, was einem "Gut"-Rating entspricht. Somit wird der Aktie von Chipmos bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Gut" vergeben.