Jubelsturm bei China Starch-Anlegern!

China Starch: Aktuelle Bewertung und Analyse

Die Dividendenrendite von China Starch liegt bei 5,11 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt Nahrungsmittel (3,96 %) eine höhere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 1,15 Prozentpunkten führt zu einer positiven Einstufung der Dividendenrendite als "Gut".

In den sozialen Netzwerken war die Stimmungslage der Anleger neutral. In den letzten Tagen gab es weder positive noch negative Ausschläge, und es wurde weder über positive noch über negative Themen in Bezug auf China Starch diskutiert. Aufgrund dessen wird die Aktie von der Redaktion als "Neutral" eingestuft.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt bei 13,8, was 28 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Nahrungsmittel) von 19 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit unterbewertet ist und daher die Bewertung "Gut" erhält.

Im vergangenen Jahr erzielte die Aktie von China Starch eine Rendite von -47,22 Prozent. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Verbrauchsgüter") liegt die Rendite 32,64 Prozent unter dem Durchschnitt (-14,58 Prozent). Auch im Branchenvergleich mit Wertpapieren aus der Branche "Nahrungsmittel" liegt die Rendite mit -14,03 Prozent deutlich über der von China Starch. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Schlecht" bewertet.