Jubelsturm bei China Starch-Anlegern!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von China Starch liegt derzeit bei 13, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 70,03 für die Nahrungsmittelbranche deutlich niedriger ist. Dadurch wird die Aktie als unterbewertet eingestuft und erhält eine "Gut"-Bewertung auf dieser Grundlage.

In Bezug auf die Aktienkursentwicklung hat China Starch in den letzten 12 Monaten eine Performance von -33,03 Prozent verzeichnet, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von -13,31 Prozent eine deutliche Underperformance von -19,73 Prozent darstellt. Auch im Vergleich zum Verbrauchsgütersektor, der eine mittlere Rendite von -14,21 Prozent erzielte, liegt die Performance von China Starch mit einem Rückgang von 18,83 Prozent darunter. Aufgrund dieser Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich erhält die Aktie in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Die technische Analyse der Aktie anhand des Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die China Starch derzeit weder überkauft noch -verkauft ist, mit einem RSI-Wert von 33,33 für den Zeitraum von 7 Tagen. Auch der RSI25-Wert von 47 für einen Zeitraum von 25 Tagen deutet darauf hin, dass die Aktie als neutral eingestuft werden kann. Insgesamt ergibt sich somit eine "Neutral"-Einstufung basierend auf dem RSI.

Schließlich weist China Starch mit einer Dividendenrendite von 5,31 Prozent eine Rendite auf, die 1,65 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie aus heutiger Sicht zu einem lukrativen Investment und erhält von der Redaktion eine "Gut"-Bewertung.