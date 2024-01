Jubelsturm bei China Hongqiao-Anlegern!

China Hongqiao, ein führender chinesischer Aluminiumhersteller, schüttet derzeit niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Metalle und Bergbau. Mit einer Dividendenrendite von 3,34 % im Vergleich zu einem Branchendurchschnitt von 6,05 % beträgt der Unterschied 2,71 Prozentpunkte. Aufgrund dieser großen Differenz wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" eingestuft.

Die Diskussionen über China Hongqiao in den sozialen Medien zeigen ein deutliches Signal in Bezug auf die Einschätzungen und Stimmungen rund um den Titel. In den letzten beiden Wochen häuften sich die positiven Meinungen, während überwiegend neutrale Themen rund um den Wert angesprochen wurden. Unsere Redaktion kommt zu dem Schluss, dass das Unternehmen in Bezug auf die Anlegerstimmung als "Gut" einzustufen ist.

Der Relative Strength Index (RSI) der China Hongqiao-Aktie zeigt, dass sie derzeit überverkauft ist, basierend auf einem RSI-Wert von 10 für die letzten 7 Tage. Auf 25-Tage-Basis ist die Aktie jedoch weder überkauft noch -verkauft, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich daher nach der RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für China Hongqiao.

In Bezug auf die fundamentale Analyse wird die Aktie von China Hongqiao mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 15,7 bewertet, was 64 Prozent niedriger ist als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" (43,07). Dies signalisiert eine Unterbewertung und führt zu einer Einstufung als "Gut" aus fundamentaler Sicht.