Jubelsturm bei China Aircraft Leasing-Anlegern!

China Aircraft Leasing hat eine Dividendenrendite von 7,75%, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 6,32% für Handelsunternehmen und Distributoren eine höhere Ausschüttung bedeutet. Die Differenz von 1,43 Prozentpunkten führt zu einer Einstufung als "Gut".

In Bezug auf den Aktienkurs verzeichnete China Aircraft Leasing in den letzten 12 Monaten eine Performance von -11,79%. Im Vergleich dazu fielen ähnliche Aktien aus der Branche "Handelsunternehmen und Distributoren" im Durchschnitt um -5,58%, was zu einer Underperformance von -6,21% für China Aircraft Leasing führt. Im Vergleich dazu erzielte der "Industrie"-Sektor eine mittlere Rendite von -4,9% im letzten Jahr. China Aircraft Leasing lag 6,89% unter diesem Durchschnittswert, was zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie führt.

In der fundamentalen Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) ein wichtiger Indikator. Mit einem Wert von 6,71 ist China Aircraft Leasing deutlich günstiger als der Branchendurchschnitt von 47,24, was einer Unterbewertung entspricht. Aufgrund dessen wird der Titel als "Gut"-Empfehlung eingestuft.

Im Rahmen der technischen Analyse wird der Relative Strength Index (RSI) betrachtet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI beträgt aktuell 48,15 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung für China Aircraft Leasing hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt ebenfalls im neutralen Bereich bei 51,3 Punkten. Somit wird die Aktie auch in Bezug auf den RSI als "Neutral" bewertet.