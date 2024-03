Jubelsturm bei Chesapeake Gold-Anlegern!

Chesapeake Gold: Aktienkurs und Dividendenpolitik im Branchenvergleich

Der Aktienkurs von Chesapeake Gold hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 10,43 Prozent erzielt. Im Vergleich dazu sind ähnliche Aktien aus der "Metalle und Bergbau"-Branche im Durchschnitt um -20,76 Prozent gefallen, was bedeutet, dass Chesapeake Gold eine Outperformance von +31,19 Prozent im Branchenvergleich verzeichnet. Auch der "Materialien"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von -20,76 Prozent im letzten Jahr, wobei Chesapeake Gold 31,19 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund dieser Überperformance in beiden Bereichen hat das Unternehmen ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie erhalten.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich ein Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs von 0, was eine negative Differenz von -3,58 Prozent zum Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen aus der Branche "Metalle und Bergbau" bedeutet. Aufgrund dieser Dividendenpolitik hat Chesapeake Gold von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung erhalten.

Die Anleger-Stimmung in den sozialen Medien war in den vergangenen zwei Wochen eher neutral, aber in den letzten Tagen wurden überwiegend positive Themen rund um den Wert angesprochen. Insgesamt erlaubt die Anleger-Stimmung daher eine Einstufung als "Gut".

In der technischen Analyse verläuft die 200-Tage-Linie (GD200) von Chesapeake Gold aktuell bei 1,71 CAD, während der Aktienkurs selbst bei 2,15 CAD aus dem Handel ging, was einen Abstand von +25,73 Prozent bedeutet. Das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage (GD50) liegt bei +16,85 Prozent, was ebenfalls ein "Gut"-Signal darstellt. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Gut".