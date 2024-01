Jubelsturm bei Chemring-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Chemring Group":

Die Chemring-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnittsschlusskurs von 3,34 GBP verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 3,985 GBP, was einem Unterschied von +19,31 Prozent entspricht. Aus charttechnischer Sicht erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung. Auch der 50-Tage-Durchschnitt von 3,66 GBP liegt mit einem Unterschied von +8,88 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating führt. Insgesamt erhält die Chemring-Aktie also eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Im fundamentalen Bereich beträgt das KGV der Aktie aktuell 26,07 und liegt damit 29 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 36. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist, was ihr eine "Gut"-Bewertung einbringt.

In Bezug auf Sentiment und Buzz hat sich die Stimmung für Chemring in den letzten Wochen kaum verändert, weshalb die Aktie eine "Neutral"-Bewertung erhält. Die Diskussionsstärke in den sozialen Medien zeigt eine verringerte Aktivität in den letzten vier Wochen, was auf ein gefallenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet. Auf dieser Stufe erhält die Aktie daher eine "Schlecht"-Bewertung.

Das Anleger-Sentiment ist ebenfalls positiv, da vor allem und mehrheitlich positive Meinungen in den sozialen Medien veröffentlicht wurden. Der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen insbesondere mit den positiven Themen rund um Chemring beschäftigt, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung führt.

Insgesamt erhält die Chemring-Aktie also eine überwiegend positive Bewertung sowohl aus charttechnischer als auch aus fundamentaler und anlegerbezogener Sicht.