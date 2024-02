Jubelsturm bei Centrica-Anlegern!

Die technische Analyse der Centrica-Aktie zeigt, dass die 200-Tage-Linie aktuell bei 140,44 GBP verläuft. Der Aktienkurs liegt mit 136,2 GBP etwa 3,02 Prozent unter diesem Wert, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Im Vergleich zum gleitenden Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt der aktuelle Kurs mit 142,7 GBP etwa 4,56 Prozent darunter, was ebenfalls als "Neutral" bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine "Neutral"-Einstufung auf Basis dieser beiden Zeiträume.

Die Anleger-Stimmung bezüglich Centrica war in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv, sowohl in sozialen Medien als auch in anderen Kommunikationskanälen. Dies führt zu einer Gesamteinschätzung als "Gut". Die analytische Seite zeigt jedoch, dass sowohl positive als auch negative Signale von den Anlegern abgegeben wurden, was zu einer neutralen Einschätzung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Gut"-Einstufung basierend auf der Anleger-Stimmung.

Im Vergleich mit anderen Unternehmen der "Multi-Dienstprogramme"-Branche hat Centrica in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 37,33 Prozent erzielt. Auch im Vergleich zum "Versorgungsunternehmen"-Sektor liegt die Rendite von Centrica um 37,33 Prozent höher. Dies führt zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Die Analyse der Analysteneinschätzungen zeigt, dass in den letzten zwölf Monaten 4 positive, 1 neutrale und 0 negative Bewertungen vorliegen, was im Durchschnitt zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Das durchschnittliche Kursziel für Centrica liegt bei 156,25 GBP, was eine mögliche Steigerung um 14,72 Prozent vom aktuellen Kurs aus bedeutet und somit zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erhält die Centrica-Aktie somit eine "Gut"-Empfehlung von den Analysten.