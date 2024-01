Jubelsturm bei Cavco Industries-Anlegern!

Der Aktienkurs von Cavco Industries hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 28,42 Prozent erzielt, was 28,1 Prozent über dem Branchendurchschnitt von 0,32 Prozent liegt. Die mittlere jährliche Rendite für Aktien aus der Branche "Haushalts-Gebrauchsgüter" beträgt 2,76 Prozent, und Cavco Industries liegt aktuell 25,66 Prozent über diesem Wert. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) beträgt 42,9, was als "Neutral" eingestuft wird. Bei einer Ausdehnung der relativen Bewegung auf 25 Tage ergibt sich ein Wert von 25, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Daher lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt führt dies zu einer Gesamteinstufung des RSI als "Gut".

Die Dividendenrendite von Cavco Industries liegt bei 0 Prozent, was 15,42 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Aufgrund dessen wird die Aktie als eher unrentables Investment eingestuft und erhält eine "Schlecht"-Bewertung von der Redaktion.

In der technischen Analyse beläuft sich der gleitende Durchschnittskurs der Cavco Industries auf 285,09 USD, während die Aktie selbst einen Kurs von 346,62 USD erreicht. Die Distanz zum GD200 beträgt somit +21,58 Prozent, was zu einer Bewertung "Gut" führt. Der GD50 für die vergangenen 50 Tage hat derzeit einen Stand von 290,62 USD, was einen Abstand von +19,27 Prozent bedeutet und ebenfalls zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.