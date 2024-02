Jubelsturm bei Carbon-Anlegern!

Der Aktienkurs von Carbon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von -27,26 Prozent erzielt, was im Vergleich zum Durchschnitt des Sektors "Industrie" um 32,06 Prozent niedriger ist. Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" beträgt 5,18 Prozent, und Carbon liegt aktuell 32,45 Prozent unter diesem Wert. Aufgrund der Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

Die Anleger-Stimmung bei Carbon in den Diskussionsforen und sozialen Medien ist insgesamt besonders positiv. Positive Themen stehen im Mittelpunkt der Diskussionen, was zu einer insgesamt "Gut" Einschätzung führt. Die Analyse von Handelssignalen aus den sozialen Medien ergab ein "Gut"-Signal, was zu einer "Gut" Empfehlung führt.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Carbon-Aktie in den letzten 200 Handelstagen bei 7,14 EUR lag, während der letzte Schlusskurs bei 5,86 EUR lag, was zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Der letzte Schlusskurs (5,86 EUR) liegt nahe dem 50-Tages-Durchschnitt (6,13 EUR), was zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Carbon beträgt aktuell 11, während vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Elektrische Ausrüstung" im Durchschnitt ein KGV von 31 haben. Dies deutet darauf hin, dass Carbon aus fundamentalen Gesichtspunkten unterbewertet ist, und die Aktie erhält daher in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.