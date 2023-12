Jubelsturm bei Canon-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Canon Inc.":

Der japanische Elektronikkonzern Canon schüttet derzeit höhere Dividenden aus als der Branchendurchschnitt im Bereich Computer & Peripheriegeräte. Mit einer Dividendenrendite von 3,99 % liegt Canon 1,26 Prozentpunkte über dem Branchendurchschnitt von 2,73 %, was die Dividendenpolitik der Aktie als "Gut" einstuft.

In Bezug auf den Aktienkurs hat Canon im vergangenen Jahr eine Rendite von 23,47 Prozent erzielt, was 7,59 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors Informationstechnologie (15,88 Prozent) liegt. Im Vergleich zur Branche Computer & Peripheriegeräte, die eine mittlere jährliche Rendite von 19,89 Prozent verzeichnet, liegt Canon aktuell 3,58 Prozent darüber. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit einem "Gut" bewertet.

Die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien gegenüber Canon war in den letzten Tagen überwiegend positiv, mit sieben positiven und vier negativen Tagen sowie drei neutralen Tagen. Auch die neuesten Nachrichten über das Unternehmen waren größtenteils positiv, was zu einer "Gut"-Einschätzung in Bezug auf die Anlegerstimmung führt. Andere Auswertungsmodelle haben vier Handelssignale für Canon identifiziert, was zu einer insgesamt "Neutral" Bewertung führt.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt dieses derzeit bei 13 für Canon, während der Branchendurchschnitt bei 41 liegt. Dies bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Canon nur 13,98 Euro zahlt, was 66 Prozent weniger ist als für vergleichbare Werte in der Branche. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Grundlage des KGV als "Gut" eingestuft.