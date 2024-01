Jubelsturm bei Cameco-Anlegern!

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cameco liegt aktuell bei 86,31, was 90 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Öl Gas & Kraftstoffverbrauch) von 45 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie derzeit überbewertet ist und deshalb eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

In den letzten zwölf Monaten erhielt Cameco insgesamt 6 Analystenbewertungen, wobei die durchschnittliche Bewertung "Gut" ist. Dies setzt sich aus 6 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen zusammen. Im vergangenen Monat wurden 2 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Empfehlungen abgegeben, was die kurzfristige institutionelle Sicht auf die Aktie als "Gut"-Titel bestätigt. Die durchschnittliche Kursprognose von 72,08 CAD ergibt ein Aufwärtspotenzial von 15,63 Prozent, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cameco dafür eine "Gut"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Cameco beträgt aktuell 67,29 Punkte, was auf eine "Neutral"-Einstufung hinweist. Der 25-Tage-RSI liegt bei 43,43, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt.

Die Dividendenrendite von Cameco beträgt derzeit 0,19 %, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Öl Gas & Kraftstoffverbrauch-Branche zu einem geringeren Ertrag von 114,84 Prozentpunkten führt. Dies führt zu einer Bewertung der Ausschüttungspolitik des Unternehmens als "Schlecht".