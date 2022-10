Jubelsturm bei Calix-Anlegern!

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie Calix, die im Segment "Kommunikationsausrüstung" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 05.10.2022, 13:49 Uhr, an ihrer Heimatbörse New York mit 61.52 USD.

Unser Analystenteam hat Calix auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 7 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Calix ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kommunikationsausrüstung) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 18,38 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 77 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 80,94 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Analysteneinschätzung: Geht es nach der langfristigen Meinung von Analysten, dann wird die Calix-Aktie die Einschätzung "Buy" erhalten. Insgesamt liegen folgende Bewertungen vor: 6 Buy, 1 Hold, 0 Sell. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Calix vor. Schließlich ist auch das Kursziel der Analysten für die Bewertung der Aktie insgesamt interessant. Dieses wird bei 72,5 USD angesiedelt. Damit würde die Aktie künftig eine Performance von 17,85 Prozent erzielen, da sie derzeit 61,52 USD kostet. Diese Entwicklung führt zur Einstufung "Buy". Für die gesamte Analysteneinschätzung vergeben wir als Redaktion insgesamt das Rating "Buy".

3. Technische Analyse: Die 200-Tage-Linie (GD200) der Calix verläuft aktuell bei 48,4 USD. Damit erhält die Aktie die Einstufung "Buy", insofern der Aktienkurs selbst bei 61,52 USD aus dem Handel ging und damit einen Abstand von +27,11 Prozent aufgebaut hat. Anders ist das Verhältnis gegenüber dem gleitenden Durchschnittskurs der zurückliegenden 50 Tage. Der GD50 hat derzeit ein Niveau von 57,65 USD angenommen. Dies wiederum entspricht für die Calix-Aktie der aktuellen Differenz von +6,71 Prozent und damit einem "Buy"-Signal. Der Gesamtbefund auf Basis der beiden Zeiträume lautet demnach "Buy".