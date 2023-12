Jubelsturm bei Cactus-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) für die Cactus-Aktie liegt bei 11,58 und deutet darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist. Dies führt zu einer Bewertung als "Gut". Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 48, was als Indikator für eine weder überkaufte noch überverkaufte Situation gilt und daher als "Neutral" eingestuft wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine positive Veränderung festgestellt. Die Stimmung in den sozialen Medien war überwiegend positiv, was zu einer Bewertung dieses Kriteriums als "Gut" führt. Die Diskussion über das Unternehmen war erhöht, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird.

Das Anleger-Sentiment war in den vergangenen Tagen überwiegend positiv. Die Diskussion war vor allem von positiven Themen geprägt, was zu einer Gesamtbewertung als "Gut" führt.

Die Analysten bewerten die Cactus-Aktie derzeit als "Neutral", basierend auf 1 "Gut"-, 3 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen, die in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten deutet auf ein Aufwärtspotenzial von 29,46 Prozent hin, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Cactus eine "Gut"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.