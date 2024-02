Jubelsturm bei CRH ADR-Anlegern!

Das Anleger-Sentiment ist ein wichtiger Indikator für die Einschätzung einer Aktie. In den sozialen Medien wurde kürzlich besonders über die Aktie von Crh diskutiert, wobei hauptsächlich positive Meinungen veröffentlicht wurden. Auch der Meinungsmarkt hat sich in den letzten Tagen vor allem mit den positiven Themen rund um Crh beschäftigt. Dies führte insgesamt zu einer "Gut"-Bewertung. Weitere Untersuchungen zeigen, dass überwiegend "Gut"-Signale abgegeben wurden, insgesamt sieben (0 Schlecht, 7 Gut). Zusammenfassend ergibt sich damit insgesamt die Bewertung "Gut" bei der Analyse der Anleger-Stimmung.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt des Schlusskurses der Crh-Aktie für die letzten 200 Handelstage bei 4560,87 GBP liegt - der letzte Schlusskurs von 5640 GBP weicht also um +23,66 Prozent ab, was einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Der Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen liegt bei 5236,04 GBP, der letzte Schlusskurs liegt ebenfalls über dem gleitenden Durchschnitt (+7,71 Prozent Abweichung). Auch auf dieser kurzfristigeren Basis wird die Crh-Aktie mit einem "Gut"-Rating bewertet.

Bei der Sentiment- und Buzz-Analyse, die die Stimmung rund um Aktien misst, ergibt sich ein langfristiges Stimmungsbild über die Stimmungslage. In Bezug auf die Aktie von Crh zeigte die Beitragsanzahl oder Diskussionsintensität eine unterdurchschnittliche Aktivität, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Auch die Rate der Stimmungsänderung war eher negativ, was ebenfalls zu einem "Schlecht"-Rating führt. Insgesamt ergibt sich somit in Bezug auf das langfristige Stimmungsbild die Note "Schlecht".

Die Analysteneinschätzung zur Crh-Aktie ist derzeit "Gut", basierend auf 1 "Gut"-, 0 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Bewertungen in den letzten zwölf Monaten. Es gibt keine neuen Analystenupdates zum Unternehmen. Die durchschnittliche Kursprognose der Analysten (5102 GBP) zeigt jedoch ein Abwärtspotential von -9,54 Prozent, was einer "Schlecht"-Empfehlung entspricht. Insgesamt erhält Crh daher eine "Neutral"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.