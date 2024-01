Jubelsturm bei CPI Aerostructures-Anlegern!

Die fundamentale Analyse von Cpi Aerostructures zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) bei 3,7 liegt, was deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 31,31 liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie als unterbewertet eingestuft wird und daher als eine "Gut"-Empfehlung gilt.

Jedoch liegt die Dividendenrendite von Cpi Aerostructures bei 0 Prozent, was 16,95 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Dies macht die Aktie im Vergleich zu anderen Investitionen in der Branche "Luft- und Raumfahrt und Verteidigung" eher unrentabel und führt zu einer "Schlecht"-Bewertung.

Der Relative Strength Index (RSI) der Cpi Aerostructures-Aktie zeigt, dass sie überverkauft ist, mit einem Wert von 23 für den letzten 7-Tage-RSI und 29,84 für den RSI auf 25-Tage Basis. Beide Werte führen zu einer "Gut"-Bewertung nach RSI-Analyse.

Die Internet-Kommunikation und die Stimmung bezüglich Cpi Aerostructures haben sich in den letzten Wochen deutlich verbessert, was zu einer "Gut"-Bewertung für die Aktie führt. Ebenso wurde eine erhöhte Aktivität in den sozialen Medien festgestellt, was auf ein gestiegenes Interesse der Marktteilnehmer hindeutet und zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Aktie daher eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.