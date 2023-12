Jubelsturm bei CGN Power-Anlegern!

Der Aktienkurs von Cgn Power hat in den letzten 12 Monaten eine beeindruckende Performance gezeigt. Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Versorgungsunternehmen" liegt die Rendite von Cgn Power bei 7,95 Prozent, was mehr als 23 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Auch im Vergleich zur Branche "Unabhängige Stromerzeuger & Energie Händler", die eine mittlere Rendite von -14,76 Prozent verzeichnete, liegt Cgn Power mit 22,71 Prozent deutlich darüber. Diese bemerkenswerte Entwicklung führte zu einem "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

In fundamentaler Hinsicht betrachtet, zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Cgn Power derzeit bei 7 liegt. Das bedeutet, dass die Börse für jeden Euro Gewinn von Cgn Power lediglich 7,93 Euro zahlt, was 34 Prozent weniger ist als der Branchendurchschnitt von 11. Aufgrund dieser Unterbewertung wird der Titel auf Basis des KGV als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse zeigt, dass die Cgn Power derzeit als "Neutral" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der Aktie verläuft in Höhe von 1,9 HKD, während der Kurs der Aktie bei 1,9 HKD liegt, was einer Abweichung von 0 Prozent entspricht. Sowohl der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage als auch der gleitende Durchschnittskurs der letzten 200 Tage deuten darauf hin, dass die Aktie als "Neutral"-Wert eingestuft wird.

Betrachtet man den Relative Strength Index (RSI) der Cgn Power-Aktie, so zeigt sich, dass der RSI der letzten 7 Tage bei 28 liegt, was darauf hinweist, dass das Wertpapier überverkauft ist. Daher wird ein "Gut"-Rating vergeben. Der RSI der letzten 25 Handelstage hingegen zeigt eine weniger volatile Entwicklung und ergänzt die Analyse um eine längerfristigere Betrachtung. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Neutral" eingestuft. Zusammenfassend lässt die Analyse der RSIs zu Cgn Power ein "Gut"-Rating erkennen.