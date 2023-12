Jubelsturm bei BridgestoneADR-Anlegern!

Die Stimmung der Anleger in den sozialen Medien ist ein wichtiger Faktor für die Einschätzung des Anleger-Sentiments. In Bezug auf Bridgestone war die Diskussion in den letzten zwei Wochen überwiegend positiv. An zehn Tagen dominierten positive Themen, während an zwei Tagen die negative Kommunikation überwog. In den letzten ein bis zwei Tagen waren keine besonders positiven oder negativen Themen von Interesse für die Anleger. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation ergaben, dass vor allem positive Signale im Vordergrund standen, was zu einer insgesamt "Gut"-Bewertung von Bridgestone auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers führte.

Auf fundamentaler Basis ist Bridgestone aus unserer Sicht im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Automatische Komponenten) unterbewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Aktie beträgt 11,61 und weist einen Abstand von 18 Prozent zum Branchen-KGV von 14,24 auf, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf fundamentaler Basis führt.

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiges Instrument der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Titel "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI von Bridgestone beträgt aktuell 35 Punkte, was auf eine neutrale Bewertung der Aktie hinweist. Auch der 25-Tage-RSI liegt mit einem Wert von 49,79 im neutralen Bereich, was zu einer "Neutral"-Bewertung für den RSI25 führt.

In Bezug auf die Dividende beträgt die aktuelle Dividendenrendite für Bridgestone 3,33 Prozent, was nur leicht unter dem Mittelwert von 3,44 Prozent liegt. Daher erhält Bridgestone eine "Neutral"-Bewertung für seine Dividendenpolitik von den Analysten.