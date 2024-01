Jubelsturm bei Brenntag-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Brenntag":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein wichtiger Indikator in der technischen Analyse, um festzustellen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Der RSI der letzten 7 Tage für die Brenntag-Aktie beträgt aktuell 10, was auf eine Überverkaufssituation hinweist und zu einer "Gut"-Bewertung führt. Auch der RSI der letzten 25 Handelstage zeigt mit einem Wert von 27,49 eine Überverkaufssituation, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Brenntag-Aktie daher ein "Gut"-Rating basierend auf der RSI-Analyse.

Die Analyse des Sentiments und des Buzz-Faktors zeigt, dass die Aktivität und Diskussionsintensität in Bezug auf Brenntag gering ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einstufung. Die Rate der Stimmungsänderung wird als "Neutral" bewertet. Insgesamt ergibt sich daher in diesem Punkt die Einstufung: "Schlecht" für Brenntag.

In der technischen Analyse zeigt der gleitende Durchschnittskurs der Brenntag-Aktie eine positive Entwicklung, was zu einer "Gut"-Bewertung führt. Sowohl die Distanz zum GD200 als auch zum GD50 führen zu positiven Einschätzungen und einer Gesamtnote von "Gut".

Fundamental betrachtet hat Brenntag ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 17, was im Vergleich zu ähnlichen Unternehmen in der Branche als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung.