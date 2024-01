Jubelsturm bei Bnp Paribas Adr-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "BNP Paribas":

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein prominentes Instrument, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder für 25 Tage als RSI25) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Wertebereich von 0 bis 100. Der RSI-Wert für Bnp Paribas beträgt 43,42, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Der RSI25 liegt bei 26,94, was für einen 25-tägigen Zeitraum zu einer Einstufung als "Gut" führt. Zusammenfassend ergibt sich daher ein Gesamtrating von "Gut".

Das Sentiment und Buzz in den sozialen Medien können wichtige Einblicke in das aktuelle Bild einer Aktie bieten. Bei Bnp Paribas gab es in den letzten vier Wochen keine signifikanten Veränderungen im Stimmungsbild, daher wird die Aktie mit "Neutral" bewertet. Auch die Kommunikationsfrequenz zeigte weder eine Zunahme noch eine Abnahme, weshalb Bnp Paribas auf dieser Ebene ebenfalls ein "Neutral"-Rating erhält.

In Bezug auf die technische Analyse weist der aktuelle Kurs von Bnp Paribas von 62,59 EUR eine Entfernung von +8,16 Prozent vom GD200 (57,87 EUR) auf, was als "Gut"-Signal interpretiert wird. Der GD50 beträgt 58,14 EUR, was einem Abstand von +7,65 Prozent entspricht und somit ebenfalls ein "Gut"-Signal für den Aktienkurs darstellt. Somit wird der Kurs der Bnp Paribas-Aktie insgesamt als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Die Dividendenrendite von Bnp Paribas beträgt derzeit 2,68 %, was höher ist als der Branchendurchschnitt ("Handelsbanken") von 0 %. Mit nur 2,68 Prozentpunkten Unterschied erhält Bnp Paribas daher eine "Gut"-Einstufung bezüglich der ausgeschütteten Dividende.

