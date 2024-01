Jubelsturm bei Biogen-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Biogen":

Die Biogen-Aktie handelt derzeit bei 254,23 USD, was einen Abstand von +4,64 Prozent zum gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, bedeutet. Kurzfristig wird die Einschätzung daher als "Neutral" eingestuft. Auf der Basis der vergangenen 200 Tage hingegen wird die Einstufung als "Schlecht" betrachtet, da die Distanz zum GD200 bei -5,8 Prozent liegt. Insgesamt wird die Aktie daher aus charttechnischer Sicht für beide Zeiträume als "Neutral" betrachtet.

Das Stimmungsbild bei Biogen hat sich in den letzten Wochen deutlich positiv verändert. Dies spiegelt sich in den sozialen Medien wider, wo eine Tendenz zu besonders positiven Themen festgestellt wurde. Daher wird das Sentiment als "Gut" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion ergab sich ebenfalls eine erhöhte Aufmerksamkeit, was ebenfalls mit einer "Gut"-Bewertung honoriert wird. Insgesamt erhält Biogen daher in dieser Kategorie ein "Gut".

In Bezug auf die Dividende weist Biogen derzeit eine Dividendenrendite von 0 Prozent auf, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 2,48 Prozent niedriger ist. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie.

Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Biogen liegt derzeit bei 18,6. Im Vergleich zu einem durchschnittlichen Wert von 104 in der Branche "Biotechnologie" zeigt sich, dass die Aktie unterbewertet ist. Auf Grundlage des KGV wird die Aktie daher als "Gut" eingestuft.