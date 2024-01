Jubelsturm bei Bendigo and Adelaide Bank-Anlegern!

Die Bendigo & Adelaide Bank wird von Experten als unterbewertet angesehen, basierend auf dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 10,86, verglichen mit dem Branchendurchschnitt von 12,39. Dies ergibt einen Abstand von 12 Prozent und führt zu einer "Gut"-Empfehlung.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz in den sozialen Medien wurden in den letzten vier Wochen keine wesentlichen Veränderungen im Stimmungsbild oder in der Kommunikationsfrequenz festgestellt. Daher wird die Aktie mit einem "Neutral"-Rating bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bendigo & Adelaide Bank-Aktie sowohl auf 7-Tage- (22) als auch auf 25-Tage-Basis (19,29) überverkauft ist, was zu einem "Gut"-Rating führt.

Die technische Analyse weist ebenfalls auf eine positive Entwicklung hin, da der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage eine Abweichung von +8,77 Prozent und der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 50 Handelstage eine Abweichung von +6,73 Prozent aufweist. Dies führt zu einem "Gut"-Rating aus charttechnischer Sicht.

Insgesamt erhält die Bendigo & Adelaide Bank damit in verschiedenen Analysen ein "Gut"-Rating, was auf eine positive Entwicklung und ein unterbewertetes Potenzial hinweist.