Jubelsturm bei Bell Food-Anlegern!

Bell Food schüttet eine Dividendenrendite von 2,6 % aus, was 0,99 Prozentpunkte weniger ist als der Branchendurchschnitt von 3,6 %. Dies führt zu einer neutralen Einstufung des Ertrags. In Bezug auf den Aktienkurs hat die Bell Food-Aktie im vergangenen Jahr eine Rendite von 8,96 Prozent erzielt, was jedoch 14,82 Prozent unter dem Branchendurchschnitt von 23,77 Prozent liegt. Die jährliche Rendite für Wertpapiere aus der Nahrungsmittelbranche beträgt im Durchschnitt 2,97 Prozent, wobei Bell Food aktuell 5,99 Prozent über diesem Wert liegt und daher insgesamt neutral bewertet wird.

Der Relative Strength Index (RSI) für Bell Food zeigt, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, sowohl auf 7- als auch auf 25-Tage-Basis. Dies führt zu einer neutralen Einstufung der Aktie in Bezug auf den RSI.

In Bezug auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) beträgt das aktuelle KGV von Bell Food 12, was im Vergleich zum Branchendurchschnitt von 25 eine unterbewertete Position darstellt. Aus diesem Grund erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Gut"-Einschätzung von der Redaktion.