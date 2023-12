Jubelsturm bei Beijer Ref AB-Anlegern!

In den letzten vier Wochen ist die Stimmungslage bei Beijer Ref in den sozialen Medien positiver geworden, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Auch die Kommunikationsfrequenz hat zugenommen, was bedeutet, dass vermehrt über das Unternehmen gesprochen wurde. Insgesamt erhält Beijer Ref daher eine "Gut"-Rating auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs von 131,6 SEK der Beijer Ref nun +15,89 Prozent vom gleitenden Durchschnitt der zurückliegenden 50 Tage, dem GD50, entfernt ist, was zu einer kurzfristigen Einschätzung als "Gut" führt. Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ist die Einstufung hingegen "Schlecht", mit einer Distanz zum GD200 von -5,79 Prozent. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht für die beiden Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Der Relative Strength-Index (RSI) zeigt, dass die Beijer Ref aktuell mit einem Wert von 9,42 überverkauft ist, was zu einer Einstufung als "Gut" führt. Der RSI25-Wert von 34 zeigt jedoch, dass der Titel weder überkauft noch -verkauft betrachtet wird, was zu einer Einstufung als "Neutral" führt. Insgesamt ergibt sich für den RSI somit eine Einstufung als "Gut".

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den letzten Tagen überwiegend positiv, was zu einer Bewertung der Aktie als "Gut" führt. Negative Diskussionen wurden kaum verzeichnet, und auch die Anleger haben sich größtenteils positiv über das Unternehmen Beijer Ref geäußert. Insgesamt ergibt sich daher für das Anleger-Sentiment eine Einschätzung als "Gut".