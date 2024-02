Jubelsturm bei Beam Therapeutics Inc-Anlegern!

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein technischer Indikator, der verwendet wird, um festzustellen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Er analysiert die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit. Für die Aktie von Beam Therapeutics beträgt der RSI der letzten 7 Tage aktuell 29, was darauf hindeutet, dass das Wertpapier überverkauft ist. Der RSI der letzten 25 Handelstage liegt bei 44,51, was darauf hindeutet, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist. Insgesamt wird die Analyse der RSIs als "Gut" eingestuft.

Die technische Analyse basierend auf dem gleitenden Durchschnittskurs zeigt, dass die Beam Therapeutics derzeit als "Gut" eingestuft wird. Der GD200 des Wertes liegt bei 27,55 USD, während der Kurs der Aktie bei 31,29 USD liegt, was einer Abweichung von +13,58 Prozent entspricht. Auch der gleitende Durchschnittskurs (GD50) der letzten 50 Tage liegt bei 27,25 USD, was einer Abweichung von +14,83 Prozent entspricht. Insgesamt wird die Aktie als "Gut" bewertet.

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken bezüglich der Beam Therapeutics-Aktie war in den letzten Tagen überwiegend positiv. Dies spiegelt sich in der Bewertung der Aktie als "Gut" wider.

Analysten haben in den letzten zwölf Monaten 3 positive, 1 neutrale und keine negativen Einschätzungen abgegeben, was im Schnitt einem "Gut"-Rating entspricht. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie liegt bei 63,33 USD, was einer "Gut"-Empfehlung entspricht. Somit erhält die Beam Therapeutics-Aktie insgesamt eine "Gut"-Empfehlung aus Analystensicht.