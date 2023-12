Jubelsturm bei Barrick Gold-Anlegern!

Die Analystenmeinung zu Barrick Gold ist neutral, mit insgesamt 2 guten, 3 neutralen und 0 schlechten Bewertungen. Es gab keine Updates im letzten Monat, aber das Kursziel der Analysten liegt bei 29,3 CAD, was einer potenziellen Performance von 20,13 Prozent entspricht.

Im Vergleich zur Branche "Metalle und Bergbau" hat Barrick Gold in den letzten 12 Monaten eine Outperformance von 14,45 Prozent erzielt, während der Sektor im Durchschnitt um -11,25 Prozent gefallen ist. Auch im "Materialien"-Sektor liegt die Rendite von Barrick Gold mit 14,45 Prozent über dem Durchschnitt, was zu einer positiven Bewertung in dieser Kategorie führt.

Die Dividendenrendite von Barrick Gold beträgt 2,57 Prozent, nur leicht über dem Durchschnitt von 1,84 Prozent, was zu einer neutralen Bewertung der Dividendenpolitik führt.

In der technischen Analyse erhält Barrick Gold gute Bewertungen, da der Schlusskurs sowohl über dem Durchschnitt der letzten 200 Handelstage als auch über dem Durchschnitt der letzten 50 Handelstage liegt.

Insgesamt erhält die Barrick Gold-Aktie in der Analysteneinschätzung und in der einfachen Charttechnik ein "Gut"-Rating.