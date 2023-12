Jubelsturm bei Bank Of America - 6% Prf Perpetual Usd 25 -r Gg 1/1000th Int-Anlegern!

Weitere Suchergebnisse zu "Perpetual":

Der Relative Stärke-Index (RSI) ist ein prominenter Indikator, der verwendet wird, um die Dynamik eines Aktienkurses zu bewerten. Der RSI wird für einen Zeitraum von 7 Tagen (oder RSI25 für 25 Tage) berechnet und normiert das Verhältnis von Auf- und Abwärtsbewegungen auf einen Skalenwert zwischen 0 und 100. Der RSI der Bank of America liegt bei 17,26, was als "Gut" eingestuft wird. Der RSI25 beläuft sich auf 19,38, was ebenfalls eine Einstufung als "Gut" für den Zeitraum von 25 Tagen ergibt. Insgesamt ergibt sich damit eine Bewertung von "Gut" für die Bank of America.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bank of America bei 33,43 USD liegt, was einer Entfernung von +15,63 Prozent vom GD200 (28,91 USD) entspricht, und somit ein "Gut"-Signal darstellt. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, liegt bei 28,7 USD, was einem Abstand von +16,48 Prozent entspricht und ebenfalls als "Gut"-Signal bewertet wird. Somit ergibt sich insgesamt eine Bewertung als "Gut" für den Aktienkurs der Bank of America, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

Im Branchenvergleich zeigt sich, dass die Rendite der Bank of America mit -3,16 Prozent in den letzten 12 Monaten mehr als 10 Prozent unter dem Durchschnitt des Finanzsektors liegt. Die Branche der Handelsbanken verzeichnet eine mittlere Rendite von -2,52 Prozent, wobei die Bank of America um 0,64 Prozent darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung wird die Aktie der Bank of America in dieser Kategorie als "Neutral" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz zeigt sich eine deutliche negative Veränderung bei der Bank of America. Dies deutet darauf hin, dass in den sozialen Medien, die als Grundlage für diese Auswertung dienen, eine Tendenz zu besonders negativen Themen festgestellt wurde. Daher wird das Kriterium des Sentiments mit "Schlecht" bewertet. In Bezug auf die Stärke der Diskussion konnten keine signifikanten Unterschiede festgestellt werden, weshalb eine "Neutral"-Bewertung vergeben wird. Zusammengefasst erhält die Bank of America daher in dieser Kategorie ein Rating von "Schlecht".