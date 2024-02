Jubelsturm bei Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Anlegern!

Die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt von 7,5 EUR für den Schlusskurs verzeichnet. Der Schlusskurs am letzten Handelstag betrug 9,25 EUR, was einem Unterschied von +23,33 Prozent entspricht, und daher wird eine "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht vergeben. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt werden im Rahmen der Charttechnik analysiert. Der letzte Schlusskurs für den 50-Tages-Durchschnitt lag bei 8,45 EUR, was einer Abweichung von +9,47 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung auf kurzfristiger Basis. Insgesamt erhält die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie daher eine "Gut"-Bewertung für die einfache Charttechnik.

Der Relative Strength Index (RSI) wird verwendet, um zu beurteilen, ob ein Wertpapier "überkauft" oder "überverkauft" ist. Der 7-Tage-RSI liegt momentan bei 16,82 Punkten, was bedeutet, dass die Aktie überverkauft ist und somit ein "Gut"-Rating erhält. Der 25-Tage-RSI zeigt hingegen an, dass die Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, und erhält daher ein "Neutral"-Rating. Insgesamt erhält die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie eine "Gut"-Bewertung für diesen Punkt der Analyse.

Die Auswertung der Rate der Stimmungsänderung und der Diskussionsintensität zeigt, dass sich die Stimmungslage der Anleger in den letzten Monaten eingetrübt hat, was zu einer "Schlecht"-Bewertung führt. Die Intensität der Diskussionen zeigt hingegen ein "Neutral"-Rating, da die Anleger nicht signifikant mehr oder weniger über das Unternehmen diskutiert haben. Insgesamt erhält die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie daher ein "Schlecht"-Rating.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Banco Bilbao Vizcaya Argentaria-Aktie von privaten Nutzern in sozialen Medien überwiegend negativ bewertet. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen führt zu der Einschätzung, dass die Anleger-Stimmung eine "Schlecht"-Einstufung zulässt. Darüber hinaus wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Die Redaktion hat auch exakt berechenbare Signale herausgefiltert und fand dabei schlussendlich 5 Gut- und 3 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt. Insgesamt erzeugt die Messung der Anleger-Stimmung daher eine "Neutral"-Einstufung.