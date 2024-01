Jubelsturm bei Badger Meter-Anlegern!

Die Badger Meter hat in den letzten Tagen einen Kurs von 154,37 USD erreicht, was +5,04 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage liegt. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Gut". Über die vergangenen 200 Tage betrachtet, ergibt sich ebenfalls eine positive Einschätzung von "Gut", da die Distanz zum GD200 bei +6,18 Prozent liegt. Somit wird die Aktie charttechnisch insgesamt positiv bewertet.

In Bezug auf die Dividende liegt die Dividendenrendite von Badger Meter derzeit bei 0,76 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die "Elektronische Geräte und Komponenten"-Branche hat eine Dividendenrendite von 11546,48, was zu einer Differenz von -11545,73 Prozent zur Badger Meter-Aktie führt. Aufgrund dieses Ergebnisses wird die Dividendenpolitik der Aktie als "Schlecht" bewertet.

Ein weiterer wichtiger Indikator ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV), auf dessen Basis Badger Meter mit einem Wert von 51,97 als überbewertet gilt, da es deutlich teurer ist als der Branchendurchschnitt von 46,02 (eine Differenz von 13 Prozent). Daher wird die Aktie als "Schlecht"-Empfehlung eingestuft.

In Bezug auf die Aktienkursrendite hat Badger Meter im letzten Jahr eine Rendite von 30,25 Prozent erzielt, was 20,88 Prozent über dem Durchschnitt des Sektors "Informationstechnologie" liegt. Im Vergleich zur Branche "Elektronische Geräte und Komponenten" liegt die Rendite sogar um 30,98 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser Überperformance wird die Aktie insgesamt mit "Gut" bewertet.

