Jubelsturm bei BMW VZ-Anlegern!

Die technische Analyse von BMW zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs bei 100,21 EUR liegt, während der aktuelle Aktienkurs 107,48 EUR beträgt. Dies bedeutet, dass die Distanz zum GD200 bei +7,25 Prozent liegt und somit als "Gut" bewertet wird. In ähnlicher Weise liegt der GD50 der letzten 50 Tage bei 99,33 EUR, was einem Abstand von +8,2 Prozent entspricht und auch als "Gut" bewertet wird. Insgesamt ergibt sich somit eine Gesamtbewertung von "Gut" für die technische Analyse.

Im fundamentalen Bereich zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) derzeit bei 5,91 liegt und damit um 67 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Automobilbranche) von 18 liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht unterbewertet ist und daher eine Bewertung von "Gut" erhält.

Die Anlegerstimmung in den sozialen Medien war in den letzten zwei Wochen größtenteils negativ. Dies zeigt sich in den diversen Kommentaren und Wortmeldungen zu BMW. Auch in den vergangenen Tagen wurden überwiegend negative Themen rund um den Wert angesprochen. Infolgedessen wird die Anlegerstimmung auf dieser Ebene als "Schlecht" eingestuft. Zudem wurden 4 exakt berechenbare Schlecht-Signale herausgefiltert, was zu einer insgesamt "Schlecht" Einstufung führt.

In Bezug auf die Dividende liegt BMW mit 8,99 % deutlich über dem Branchendurchschnitt der Automobilbranche von 3,69 %. Dies führt zu einer höheren Bewertung in Bezug auf die Ausschüttung mit einer Differenz von 5,29 Prozentpunkten und einer Einstufung als "Gut".

BMW VZ kaufen, halten oder verkaufen?

