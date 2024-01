Jubelsturm bei Autolus Therapeutics-Anlegern!

Autolus Therapeutics erhält "Schlecht"-Bewertung für Dividende und "Gut"-Bewertung für technische Analyse und Relative Strength Index

Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs beträgt bei Autolus Therapeutics aktuell 0, was eine negative Differenz von -2,48 Prozent zum Branchendurchschnitt in der Biotechnologie-Branche bedeutet. Aufgrund dessen erhält das Unternehmen von unseren Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für die Dividendenpolitik.

In Bezug auf die technische Analyse zeigt der gleitende Durchschnitt des Schlusskurses der Autolus Therapeutics-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen einen aktuellen Wert von 3,04 USD, was einer Differenz von +106,58 Prozent zum letzten Schlusskurs von 6,28 USD entspricht. Auf Basis dieser Berechnung wird die Aktie als "Gut" bewertet. Auch der gleitende Durchschnitt auf Basis der letzten 50 Handelstage (4,52 USD) liegt mit einer Abweichung von +38,94 Prozent über dem letzten Schlusskurs, was zu einer weiteren "Gut"-Bewertung führt. Insgesamt wird die Aktie somit auf Basis der technischen Analyse mit einem "Gut"-Rating versehen.

Der Relative-Stärke-Index (RSI) wird verwendet, um einzuschätzen, ob ein Titel überkauft oder überverkauft ist. Der RSI7 für Autolus Therapeutics liegt aktuell bei 60,48 Punkten, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Der RSI25 zeigt hingegen an, dass das Unternehmen überverkauft ist, wodurch eine "Gut"-Bewertung für diesen Bereich erfolgt. Insgesamt erhält das Wertpapier damit auch im Bereich des RSI ein "Gut"-Rating.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Gesundheitspflege" und der "Biotechnologie"-Branche liegt Autolus Therapeutics mit einer Rendite von 238,95 Prozent deutlich über dem Durchschnitt von 8,81 Prozent. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem weiteren "Gut"-Rating.

Insgesamt erhält Autolus Therapeutics somit eine "Schlecht"-Bewertung für Dividende und "Gut"-Bewertungen für die technische Analyse, den RSI und den Branchenvergleich des Aktienkurses.